Beşiktaş'ta dev takas gerçekleşiyor! Bernard Mensah'a karşılık...
Beşiktaş Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah'ı transfer etmek isterken, sarı-kırmızılı takıma 4 oyuncu sundu ve ikisinin takasta kullanabileceğini söyledi. Bunun üzerine Prosinecki ise o isimleri veto etti ve Oğuzhan Özyakup'u istediğini söyledi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Bernard Mensah için Beşiktaş'la Kayserispor arasında kıyasıya pazarlık devam ediyor. Nakitle değil de takasla transferi çözmek isteyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi; sarı-kırmızılı kulübe bu transfer için Isimat-Mirin, Enzo Roco, Tyler Boyd ve Cyle Larin'den ikisinin takasta kullanılabileceğini iletti. Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki' nin ise önceliklerinin ligde kalmak olduğunu belirtip, "Bunlardan hiçbirini istemem. Mensah'ı gönderirsek, yerini ancak Oğuzhan'la doldururum" yanıtını verdiği ifade edildi.
'YENİ SOSA' YAPACAĞIM
Beşiktaş'ın başarılı çalıştırıcısı Sergen Yalçın, Kayserispor'dan transfer etmek istediği Mensah için ilginç bir benzetmede bulundu. 47 yaşındaki teknik adam, Mensah'ı orta sahada Oğuzhan'la beraber çift 10 numara ve çift 8 numara gibi oynatmak istiyor. Yani Oğuzhan'ın futbolunun zirvesine çıktığı dönemde Jose Sosa ile oynadığı değişimli oyunu aynı şekilde uygulamayı hedefliyor. Sergen Yalçın, Mensah'tan hem yeni bir Sosa çıkarmayı hem de Oğuzhan'ı yeniden futbola kazandırmayı planlıyor. Siyah-beyazlı ekibin hocasının, Mensah-Oğuzhan takasına bu sebeple sıcak bakmadığı öğrenildi. (Fotomaç)
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