Sergen Yalçın Rıdvan Yılmaz'ı neden oyundan aldığını açıkladı!
Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 ile geçen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kayserispor maçında Rıdvan Yılmaz'ı neden oyundan aldığını açıkladı.
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti. Siyah-Beyazlılar mücadeleyi 3-2 kazandı.
Siyah-beyazlı ekipte karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, "Şanssız maçlar kaybediyoruz. Pandemi döneminde 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldık. Camiamızı oyun olarak tatmin ettiğimizi düşünüyorum. Çok fazla pozisyona giriyoruz ama atamıyoruz. Yavaş yavaş düzelteceğiz ama ligin sonu, ne kadar düzelir bilemiyorum." dedi.
"RIDVAN'I OYUNDAN ALMA SEBEBİM..."
Geçtiğimiz hafta oynanılan Kayserispor mücadelesinde genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ı oyundan alması nedeniyle eleştirilere hedef olan Yalçın, konuyla ilgili, "Rıdvan Yılmaz'ı geçen maçta oyundan çıkardığım için eleştiriler oldu. Ben Rıdvan'ı hata yaptığı için oyundan çıkarmadım. Sonrasını düşündüğüm için oyundan çıkardım. Bugün dinlendiriyoruz. Sıkıştırılmış fikstürde rotasyon olacaktır." ifadelerini kullandı.
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