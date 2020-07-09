09 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Serdar Dursun'u istiyor!

Serdar Dursun takibe alındı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.07.2020

, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda siyah-beyazlıların Darmstadt forması giyen 'la ilgilendiği öne sürüldü.

Darmstadt 98'in 28 yaşındaki Türk golcüsü 'un adı ile anılıyor. Hannoversche Allgemeine'de yer alan habere göre; Darmstad ile 2. Bundesliga'da 16 gol ve 6 asistlik bir sezona imza atan Serdar Dursun'un, büyük bir kulüp için Darmstadt'tan ayrılmak istediği ve Beşiktaş'ın ilgilendiği bilgisi verildi.

Beşiktaş'ta 'sarı' alarmı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a bir kötü haber de Vida'dan Beşiktaş'a bir kötü haber de Vida'dan
Beşiktaş'ta 'sarı' alarmı! Beşiktaş'ta 'sarı' alarmı!
Beşiktaş'ta krizin adı: Elneny Beşiktaş'ta krizin adı: Elneny
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör