Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşma öncesi siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın genç yıldız Rıdvan Yılmaz'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçında yedek kulübesine çekilen Rıdvan Yılmaz ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın, Rıdvan Yılmaz'ı yedek bırakma nedenlerinin Kayserispor deplasmanında yaptığı hata olmadığını belirtti ve genç ismi dinlendirmek istediklerini söyledi.
Siyah-beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın "Haftada 3 maç oynayacağız, 2-3 rotasyon normal. Rıdvan Yılmaz'ı dinlendiriyoruz. Geçen maç da oyundan çıkardık diye eleştiriler oldu. Hata yaptığı için değil sonrasını düşündüğüm için oyundan çıkardım. Ayrıca performansa göre formalar da değişebilir, bunlar normal." açıklamasını yaptı.
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