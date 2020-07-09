09 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması

Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.07.2020

'in 31. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşma öncesi siyah beyazlı ekibin teknik direktörü genç yıldız 'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü , maçında yedek kulübesine çekilen ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, Rıdvan Yılmaz'ı yedek bırakma nedenlerinin deplasmanında yaptığı hata olmadığını belirtti ve genç ismi dinlendirmek istediklerini söyledi.

Siyah-beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın "Haftada 3 maç oynayacağız, 2-3 rotasyon normal. Rıdvan Yılmaz'ı dinlendiriyoruz. Geçen maç da oyundan çıkardık diye eleştiriler oldu. Hata yaptığı için değil sonrasını düşündüğüm için oyundan çıkardım. Ayrıca performansa göre formalar da değişebilir, bunlar normal." açıklamasını yaptı.

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