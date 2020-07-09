09 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta krizin adı: Elneny

Beşiktaş'ta krizin adı: Elneny
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.07.2020

'ın sezon başında 'den kiraladığı Mohamed Elneny, siyah-beyazlılarda kriz çıkardı. Kalan haftalar için ekstra ücret talep eden Mısırlı oyuncu, Kayseri maçından önce 2 gün antrenmana çıkmadığı belirtildi.

'ın 3-1 kaybettiği maçında orta sahada varlığını gösteremeyen Elneny'nin performansı büyük eleştiri toplamıştı. Siyah-beyazlı kulüple olan kiralık sözleşmesi bittiği halde ligin bitimine kadar takımda devam eden Mısırlı futbolcunun, yönetimden kalan maçlar için ekstra para istediği; ancak siyah-beyazlı yetkililerin bu talebe 'olumsuz' yanıt verdiği biliniyor. Bunun üzerine yönetimin yeni kararını bekleyen Elneny'nin, Kayserispor maçı öncesinde 2 gün antrenmanlara çıkmadığı ortaya çıktı. Buna rağmen maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika oynayan Elneny, etkisiz bir performans gösterdi. 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'taki geleceğine yönelik karar almak isteyen yöneticiler henüz nihai bir karar almadı. (Fotomaç)

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