09 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş için uçma vakti! Hedef mutlak 3 puan

Kartal için uçma vakti! Hedef mutlak 3 puan
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.07.2020

Gelecek sezon Avrupa Ligi'ne gitmek isteyen , Kasımpaşa karşısına mutlak 3 puan almak için sahaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, bu maçtan galip ayrılması durumunda 4. sıraya yükselecek.

, 'in 31'inci haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligin 30. haftasında Kayserispor'a 3-1 mağlup olarak rakipleriyle arasındaki puan farkını kapatma şansını yitiren siyah-beyazlı ekibin 50 puanı bulunuyor. Rakibi Kasımpaşa ise 36 puana sahip. Son haftalarda aldığı sonuçlarla istikrarsız bir görüntü sergileyen siyahbeyazlı ekip, pandemi arası sonrasında oynadığı maçlarda galibiyet serisi yakalayamadı. Lige verilen aradan sonra oynadığı 4 maçta siyah-beyazlı ekip ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

KAZANMAYA MECBURUZ

'ın rakibi Kasımpaşa ise son dönemde büyük bir çıkış yakaladı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak önemli bir yükseliş trendine giren Kasımpaşa'yı yenerek hem zirveye bir adım daha yaklaşmak hem de rakibinin yenilmezlik serisine son vermek istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın'ın oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Bu saatten sonra 1 puan kaybı bile yaşamamalıyız. Avrupa'da mücadele etmek istiyorsak tek şansımız sahadan üç puanla ayrılmak. Bunun için herkes performansının %100'ünü sahaya yansıtmalı" dediği öğrenildi. (Fotomaç)

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