09 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 7 oyuncu kart sınırında

Beşiktaş'ta 'sarı' alarmı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.07.2020

'in 31. haftasında ile karşılaşacak 'ta 7 oyuncu sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde maçında cezalı duruma düşecekler.

Siyah-beyazlılarda karşılşaması öncesi 7 futbolcu cezası sınırında bulunuyor. Atiba, Lens, Elneny, N'Koudou, Caner, Vida ve Umut Nayir'in 3'er sarı kartı var. Bu oyuncular Kasımpaşa karşısında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanında forma giyemeyecek.

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