Beşiktaş'ta 7 oyuncu kart sınırında

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Beşiktaş'ta 7 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecekler.

Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa karşılşaması öncesi 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Atiba, Lens, Elneny, N'Koudou, Caner, Vida ve Umut Nayir'in 3'er sarı kartı var. Bu oyuncular Kasımpaşa karşısında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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