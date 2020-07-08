N'Sakala'dan Beşiktaş sorusuna yanıt!

Alanyasporlu Fabrice N'Sakala, 4-1'lik Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilen yıldız sol bek, bu konuyla ilgili soruya, "Şu anda transferi düşünmüyorum. Sezon bittikten sonra bunlara bakacağız. Transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz" yanıtını verdi.

Alanyaspor'un Galatasaray'ı 4-1 yendiği maçın ardından Alanyasporlu futbolcu Fabrice N'Sakala, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilen yıldız sol bek, "Şu anda transferi düşünmüyorum. Sezon bittikten sonra bunlara bakacağız. Transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.

Galibiyeti de değerlendiren N'Sakala, "Şu anda iyi bir pozisyondayız, ilk 5'e oynama adına bir avantaj sağladık. Bugün çok iyi performans yapamadık ama akıllıca oynadık ve kazanmayı başardık, umarım sezonun finalini de iyi yaparız" ifadesini kullandı.

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