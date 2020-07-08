N'Sakala'dan Beşiktaş sorusuna yanıt!
Alanyasporlu Fabrice N'Sakala, 4-1'lik Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilen yıldız sol bek, bu konuyla ilgili soruya, "Şu anda transferi düşünmüyorum. Sezon bittikten sonra bunlara bakacağız. Transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz" yanıtını verdi.
Alanyaspor'un Galatasaray'ı 4-1 yendiği maçın ardından Alanyasporlu futbolcu Fabrice N'Sakala, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilen yıldız sol bek, "Şu anda transferi düşünmüyorum. Sezon bittikten sonra bunlara bakacağız. Transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.
Galibiyeti de değerlendiren N'Sakala, "Şu anda iyi bir pozisyondayız, ilk 5'e oynama adına bir avantaj sağladık. Bugün çok iyi performans yapamadık ama akıllıca oynadık ve kazanmayı başardık, umarım sezonun finalini de iyi yaparız" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı