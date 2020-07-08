08 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Vida'nın menajerinden Beşiktaş'a ihtarname

Beşiktaş'ta şok gelişme! Kulübe ihtarname gönderdi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

'ta gelecek sezon yapılanması devam ederken mevcut futbolcuların maaşlarında kriz devam ediyor. Siyah-beyazlıların başarılı Hırvat stoperi Vida'nın menajeri kulübe ihtarname gönderdi.

'ın Hırvat stoperi 'nın menajeri Beşiktaş Kulübü'ne 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'a bir kötü haber de stoper Domagoj Vida'dan geldi.

Hırvat oyuncunun menajeri, 1.5 milyon euroluk geçmiş dönem borcu için kulübe ihtarname gönderdi. Konuyla ilgili Beşiktaş'tan ise henüz bir açıklama gelmedi.

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