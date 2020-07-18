18 Temmuz 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş derbiye hazır!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.07.2020

Süper Lig'in 33. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Siyah-beyazlıların bugün gerçekleşen antrenmanı 1.5 saat sürdü.

Futbol Takımı, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve esneme hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktik programın yer aldığı uygulamalar üzerinde duruldu. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.

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