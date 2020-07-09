09 Temmuz 2020, Perşembe
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Beşiktaşlı Güven Yalçın'a Nimes ve Bordeaux'tan talip!
Beşiktaş'ın 21 yaşındaki oyuncusu Güven Yalçın'a Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nimes ve Bordeaux talip oldu. Hatta Bordeaux genç forvet için teklifini bile iletti. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın 21 yaşındaki golcüsü Güven Yalçın, Siyah-Beyazlı formayla geçen sezon önemli bir çıkış yapmıştı. 23 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek gelecek için umut veren Güven, bu dönemde ise 25 mücadele sonunda 2 gol atabilmişti.
Akşam'ın haberine göre, genç oyuncunun oldukça potansiyelli bir isim olduğunu düşünen Fransız ekipleri; Nimes ve Bordeaux'nun Güven için Beşiktaş'la görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.
Yönetimin 5 milyon Euro'luk talebine Bordeaux'tan son olarak 3 milyon Euro'luk teklif verildiği öğrenildi.
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