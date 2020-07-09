09 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Güven Yalçın'a Nimes ve Bordeaux'tan talip!

Fransa'dan dev talip! İşte yapılan teklif
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.07.2020

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki oyuncusu Güven Yalçın'a Fransa Ligue 1 ekiplerinden ve Bordeaux talip oldu. Hatta Bordeaux genç forvet için teklifini bile iletti. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki golcüsü Güven Yalçın, Siyah-Beyazlı formayla geçen sezon önemli bir çıkış yapmıştı. 23 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek gelecek için umut veren Güven, bu dönemde ise 25 mücadele sonunda 2 gol atabilmişti.

Akşam'ın haberine göre, genç oyuncunun oldukça potansiyelli bir isim olduğunu düşünen Fransız ekipleri; ve Bordeaux'nun Güven için Beşiktaş'la görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

Yönetimin 5 milyon Euro'luk talebine Bordeaux'tan son olarak 3 milyon Euro'luk teklif verildiği öğrenildi.

Beşiktaş'a bir kötü haber de Vida'dan haberin devamı

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