Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş için herkesin fedakarlığına talibiz
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi'nin temmuz ayı sayısında siyah-beyazlı camiayı "Bırakmam Seni" kampanyasına destek vermeye çağırdı.
"Bırakmam Seni" kampanyasının maddi ve manevi açıdan önemine dikkati çeken Ahmet Nur Çebi, "Kulübümüzün geleceği için dönüm noktası olacak bir bağış kampanyası başlattık. Bu kampanya yalnızca maddi değil, manevi değerlerimiz için de oldukça mühim. Kampanyamız, zamanla genişleyecek. Taraftarlarımızla buluşacağımız ve yoğun şekilde talep edilen 'Bırakmam Seni' tişörtlerimizi satın alma fırsatını herkese sunacağımız bir televizyon yayını gerçekleştireceğiz. Beşiktaş için en ufak katkısını verebilecek herkesin fedakarlığına talibiz. Kuşkusuz, tüm bu çabalarımız önümüzdeki senelerde semeresini verecektir" ifadelerini kullandı. Çebi ayrıca "Zaman, özümüze dönme zamanı. Sporcularının fedakarlıklarıyla, taraftarının desteğiyle ve bizlerin yoğun mesaileriyle bu çetrefilli sürecin de altından kalkacağız." dedi.
"YERLİ ŞAMPİYONLUK DAHA DEĞERLİDİR"
Öz kaynakla, kendi imkanlarımızla şampiyon olmak bizim için çok daha kıymetlidir. Bu sebeple, kendi içimize yönelerek tüm branşlarda ekseriyetle genç sporculara yöneleceğiz. Beşiktaş, her zaman olduğu gibi bu zorlukların da altından kalkacaktır. Birbirimize sımsıkı tutunmamız gereken bu süreçte, Beşiktaş Camiası'nın desteğinden mahrum kalmayacağımızı biliyoruz."
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