Orkun Kökçü: Hayalim Beşiktaş'ta oynamak
Kariyerine Holanda'nın Feyonoord takımında devam eden Orkun Kökçü Türkiye'de oynamak istediği takımı açıkladı. İşte detaylar..
Hollanda ekibi Feyenoord ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalayan Orkun Kökçü, hayalini TRT SPOR'a açıkladı.
19 yaşındaki futbolcu, ''Beşiktaş'tan 2 yıl önce resmi teklif aldım. Hayalim Beşiktaş'ta oynamak.'' açıklamasını yaptı.
2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katılan Orkun Kökçü, Eredivisie'de ilk maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen takımına karşı yaptı.
Genç futbolcu bu müsabakada oyuna sonradan girdikten sonra bir gol ve bir de asist yaparak skora katkıda bulundu. 2 sezonda ligde formayı 33 kez giyen başarılı orta saha 5 golün yanı sıra 8 asist yaparak takımına önemli bir katkıda bulundu.
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