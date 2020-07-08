08 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Orkun Kökçü: Hayalim Beşiktaş'ta oynamak

Orkun Kökçü hayalindeki takımı açıkladı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

Kariyerine Holanda'nın Feyonoord takımında devam eden Türkiye'de oynamak istediği takımı açıkladı. İşte detaylar..

Hollanda ekibi Feyenoord ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalayan , hayalini TRT SPOR'a açıkladı.

19 yaşındaki futbolcu, '''tan 2 yıl önce resmi teklif aldım. Hayalim Beşiktaş'ta oynamak.'' açıklamasını yaptı.

2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katılan Orkun Kökçü, Eredivisie'de ilk maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen takımına karşı yaptı.

Genç futbolcu bu müsabakada oyuna sonradan girdikten sonra bir gol ve bir de asist yaparak skora katkıda bulundu. 2 sezonda ligde formayı 33 kez giyen başarılı orta saha 5 golün yanı sıra 8 asist yaparak takımına önemli bir katkıda bulundu.

Vida'nın menajerinden Beşiktaş'a ihtarname

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta şok gelişme! Kulübe ihtarname gönderdi Beşiktaş'ta şok gelişme! Kulübe ihtarname gönderdi
F.Bahçe'den ayrıldı Beşiktaş'a gidiyor! 2 yıllık anlaşma F.Bahçe'den ayrıldı Beşiktaş'a gidiyor! 2 yıllık anlaşma
Çebi ve Yalçın'dan kritik görüşme! İşte konuşulanlar Çebi ve Yalçın'dan kritik görüşme! İşte konuşulanlar
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör