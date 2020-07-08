Beşiktaş'ta N'Koudou korkusu! 85 milyon TL...
Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz günlerde Georges-Kevin N'Koudou için yaptığı "Kronik sakatlığı var" açıklaması, 4 yıl 85 milyon TL'ye imza atan Fransız futbolcu için siyah-beyazlı camiada korku yarattı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Kayseri maçı öncesindeki açıklaması camiada soğuk duş etkisi yaptı. N'Koudou'nun yedek kalma nedeni sorulduğunda başarılı teknik adam, "Bir haftadır antrenmana çıkmıyor, oynayabilecek durumda değil. Kronik sakatlığı var ve son haftalarda bu fazla tekrarlanmaya başladı" cevabını verdi.
ADALE SAKATLIKLARI DİKKAT ÇEKTİ
Beşiktaş'la 4 yıllığına 11 milyon Euro (85 milyon TL) gibi bir rakama imza atan N'Koudou'daki bu gerçek herkesi şoke ederken böylesine yüksek bir rakamın çöpe atılma endişesinin doğmasına neden oldu. N'Koudoku daha çok adale sakatlıkları nedeniyle gündeme gelmişti.
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