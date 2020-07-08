Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'dan kritik görüşme! İşte konuşulanlar

Süper Lig'in 31. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a 3-1'lik skorla mağlup olan Beşiktaş'ta mücadele sonrası başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın bir görüşme gerçekleştirdi. İşte Çebi-Yalçın zirvesinin detayları...