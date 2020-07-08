08 Temmuz 2020, Çarşamba

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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'dan kritik görüşme! İşte konuşulanlar

Süper Lig'in 31. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a 3-1'lik skorla mağlup olan Beşiktaş'ta mücadele sonrası başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın bir görüşme gerçekleştirdi. İşte Çebi-Yalçın zirvesinin detayları...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 16:04
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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'dan kritik görüşme! İşte konuşulanlar

Kayseri deplasmanında alınan 3-1'lik yenilgiyle Şampiyonlar Ligi hedefi yolunda büyük bir fırsatı tepen Beşiktaş'ta moraller bozuldu.

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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'dan kritik görüşme! İşte konuşulanlar

Üst üste alınan iki galibiyet sonrası Kayseri'den puansız dönen siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın arasında bir görüşme gerçekleşti.

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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'dan kritik görüşme! İşte konuşulanlar

Takımın şu andaki durumunun yanı sıra gelecek planlaması hakkında da görüş alışverişi yapan ikili arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'dan kritik görüşme! İşte konuşulanlar

Takımdaki oyuncuların kazandığı yıllık ücretleri detaylarıyla incelediğini söyleyen Sergen Yalçın "Başkanım bu rakamlar çok köpürtülmüş" dedi.

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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'dan kritik görüşme! İşte konuşulanlar

Şu anda elindeki mevcut kadroya ödenen senelik ücretlerin yarısına bu kalitede bir takımı oluşturabileceğini söyleyen tecrübeli teknik adam "Gelecek sezon kimsenin gözünün yaşına bakmamalıyız" dedi.

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