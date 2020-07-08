08 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kasımpaşa maçına hazır

Beşiktaş Kasımpaşa maçına hazır!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

'in 31.haftasında Vodafone Park'ta ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

, 'in 31. haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam etti. İdman, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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