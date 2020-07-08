08 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Egehan Arna ile 2 yıllık anlaşma sağladı

F.Bahçe'den ayrıldı Beşiktaş'a gidiyor! 2 yıllık anlaşma
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

, 'den ayrılan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre yeni sezona genç oyuncularla devam edecek olan , Beko ile yollarını ayıran 23 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
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