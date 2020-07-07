Resmi açıklama geldi! Bernard Mensah ve Beşiktaş...
Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken kulüpler de transfer temaslarını sıklaştırmış durumda. Bu kapsamda Beşiktaş'ın, Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı istediği iddia edilirken, Kayserispor cephesinden resmi açıklama geldi. İşte detaylar...
Beşiktaş yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlı yönetimin Kayseri ekibi ile ilişkilerinin iyi olması ve Mensah'ın da Beşiktaş'ta forma giymek istemesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor. Ligin bitimiyle birlikte tarafların yeniden görüşeceği ve son durumun belli olacağı öğrenildi. Kayserisipor Başkanı Berna Gözbaşı katıldığı programda da bu transfer için açıklamalarda bulunurken "Mensah için resmi olarak sadece Beşiktaş ile görüştük" dedi.
GENÇLERE ÖZEL İLGİ
Hes Kablo Kayserispor'a yenilerek üst sıralara çıkma şansını kaybeden Beşiktaş, perşembe günü oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Teknik ekibin özellikle Ersin ve Rıdvan ile özel olarak ilgilendiği öğrenildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcısı Ozan Köprülü, yaptıkları bireysel hatalar nedeniyle eleştirilen iki genç futbolcunun moral seviyesini yükseltmek için uğraş veriyor.
Köprülü'nün Kayseri'den dönüş yolunda Ersin ve Rıdvan'dan fiziksel ve zihinsel olarak kalan maçlara hazırlanmalarını istediği öğrenildi.
Sergen Yalçın'ın özellikle ilk yarıda oynanan futboldan memnun olduğu ve Kasımpaşa maçında da aynı oyun anlayışıyla sahada olmayı planladığı gelen haberler arasında. (TRT Spor)
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