Beşiktaş'ta tek değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor karşısında çıktığı 11'de tek değişiklik yaptı. Siyah-beyazlılarda tek fark Ljajic yerine Diaby'nin kadroda olmasıydı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Vida haricinde bir değişiklik yapmayı düşünmezken gelen sakatlık ve Covid haberlerinden sonra Denizli maçı kadrosundan tek değişiklikle sahaya çıktı. Kaleyi yine Ersin'e emanet eden Yalçın, defansta Gökhan, Vida, Ruiz ve Rıdvan dörtlüsüne yer verdi. Orta sahada Elneny-Atiba ikilisini kullanıp, hücum hattında Diaby-Lens-N'Koudou ve Burak'ı görevlendirdi. Tek fark Ljajic yerine Diaby'ydi.

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