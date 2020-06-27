27 Haziran 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta tek değişiklik

Beşiktaş'ta tek değişiklik
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

Teknik Direktörü , Denizlispor karşısında çıktığı 11'de tek değişiklik yaptı. Siyah-beyazlılarda tek fark Ljajic yerine Diaby'nin kadroda olmasıydı.

Teknik direktör , Vida haricinde bir değişiklik yapmayı düşünmezken gelen sakatlık ve Covid haberlerinden sonra Denizli maçı kadrosundan tek değişiklikle sahaya çıktı. Kaleyi yine Ersin'e emanet eden Yalçın, defansta Gökhan, Vida, Ruiz ve Rıdvan dörtlüsüne yer verdi. Orta sahada Elneny-Atiba ikilisini kullanıp, hücum hattında Diaby-Lens-N'Koudou ve Burak'ı görevlendirdi. Tek fark Ljajic yerine Diaby'ydi.

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