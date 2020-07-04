Sergen Yalçın'dan Gökhan Töre'ye uyarı!

Yeni Malatyaspor'un sözleşmesini tek taraflı uzattığı Gökhan Töre'ye, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan uyarı geldi. Bilindiği gibi tecrübeli çalıştırıcı, Gökhan'ı takımında istiyordu.

Sergen Yalçın'ın istediği Gökhan Töre'nin sözleşmesi Malatyaspor yönetimi tarafından tek taraflı olarak uzatılmıştı. Töre'nin, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na giderek bu anlaşmayı bozdurmak istediği, fakat Sergen Yalçın'ın Bunu yapma. Kimseyle kötü olmayalım. Sen gelmek istediğini başkana söyle, Başkanlar arasında bu işi çözer" dediği öğrenildi.

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