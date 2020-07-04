04 Temmuz 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan Gökhan Töre'ye uyarı!

Yalçın'dan Gökhan'a uyarı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

'un sözleşmesini tek taraflı uzattığı 'ye, Teknik Direktörü 'dan uyarı geldi. Bilindiği gibi tecrübeli çalıştırıcı, Gökhan'ı takımında istiyordu.

'ın istediği 'nin sözleşmesi Malatyaspor yönetimi tarafından tek taraflı olarak uzatılmıştı. Töre'nin, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na giderek bu anlaşmayı bozdurmak istediği, fakat Sergen Yalçın'ın Bunu yapma. Kimseyle kötü olmayalım. Sen gelmek istediğini başkana söyle, Başkanlar arasında bu işi çözer" dediği öğrenildi.

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