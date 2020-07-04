04 Temmuz 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Sağ bek...

Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, önceliği sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden doğacak boş mevkilere vermişti. Bu kapsamda sağ bek transferine yoğunlaşan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de istediği Nahuel Molina'yla anlaşmaya yaklaştığı ve 3 yıllık teklif yaptığı öğrenildi.

Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak kadronun temellerini atmayı amaçlayan Beşiktaş sağ bek transferinde mutlu sona ulaşıyor.

Teknik direktör yönetiminde yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlılar, Arjantin devi ile sözleşmesi biten 23 yaşındaki sağ bek oyuncus Nahuel Molina'ya üç yıllık kontrat önerdi. Arjantinli futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Sağ bekimiz Gökhan, kalsın istiyoruz. Eğer olmazsa bir arayış içine girmek zorundayız. O olursa, yanına daha genç bir arkadaş alırsınız." sözleri sonrasında siyah - beyazlılar, bu bölge için ilk adımı atmış oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'ün geleceği hala belirsizliğini koruyor.

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UDINESE'Yİ REDDETTİ!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Udinese de Molina için görüşmelere başlamış ancak bir noktadan sonra ilerleme kaydedilemeyince oyuncu, transferden vazgeçmişti.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNE GELMİŞTİ!

23 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Boca Juniors formasıyla bu sezon 16 lig maçında boy gösteren Molina, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması haberin devamı

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