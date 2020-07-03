03 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Elneny ile yollar ayrılıyor! Olympiakos...

Sezon sonunda yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 Giriş Tarihi: 03.07.2020

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Mısırlı yıldız için birçok transfer haberi çıkarken, Olympiakos'un tecrübeli futbolcuya talip olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig devi Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny için önemli bir gelişme yaşandı.

Yunan basınında yer alan iddiaya göre kulübünün yöneticileri, Mohamed Elneny'i gelecek sezondan itibaren takımlarında görmek istiyor.

MADY CAMARA AYRILIRSA...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Avrupa transfer piyasasının gözde isimlerinden biri olan ve bu sezon oynadığı futbolla göz kamaştıran Mady Camara'nın sezon sonunda satışının gerçekleşmesi halinde Olimpiakos yetkilileri, Arsenal ile resmi temaslara başlayacak.

Mohamed Elneny bu sezon 22 müsabakada rol alırken 1939 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü sergilemişti.

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