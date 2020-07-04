04 Temmuz 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Roma'dan Beşiktaş'a Domagoj Vida için dev teklif!

Kurtuluş reçetesi Vida! Dev teklif masada
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

Mali darboğazda bulunan Beşiktaş, oyuncularından indirim talep etmiş ve yüksek maaşlı futbolcularıyla kaynak oluşturmak için yolları ayıracağını açıklamıştı. Bu kapsamda siyah-beyazlılarda en çok kazanan isimlerden Domagoj Vida için Roma'dan 7 milyon Euro'luk teklif geldi.

Beşiktaş'ın savunmasının temel taşı olarak gösterilen Hırvat futbolcu Domagoj Vida'ya, İtalyan ekibi Roma'nın talip olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'la sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Vida için Roma'nın, harekete geçtiği öğrenildi. Milliyet'in haberine göre, gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan Çizme ekibinin, transfer listesine Hırvat stoperi de dahil ettiği ve menajerler aracılığıyla 31 yaşındaki oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi. Roma, Vida için en az 7 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

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'ın senelik 3.4 milyon Euro ile en çok kazanan isimlerinin başında gelen Vida'nın bu ücretini karşılaşmakta oldukça zorlanan yönetim, teklifin resmi olarak önlerine gelmesi durumunda satışa onay vermesi bekleniyor.

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