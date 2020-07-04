Roma'dan Beşiktaş'a Domagoj Vida için dev teklif!

Mali darboğazda bulunan Beşiktaş, oyuncularından indirim talep etmiş ve yüksek maaşlı futbolcularıyla kaynak oluşturmak için yolları ayıracağını açıklamıştı. Bu kapsamda siyah-beyazlılarda en çok kazanan isimlerden Domagoj Vida için Roma'dan 7 milyon Euro'luk teklif geldi.

Beşiktaş'ın savunmasının temel taşı olarak gösterilen Hırvat futbolcu Domagoj Vida'ya, İtalyan ekibi Roma'nın talip olduğu iddia edildi.



Beşiktaş'la sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Vida için Roma'nın, harekete geçtiği öğrenildi. Milliyet'in haberine göre, gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan Çizme ekibinin, transfer listesine Hırvat stoperi de dahil ettiği ve menajerler aracılığıyla 31 yaşındaki oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi. Roma, Vida için en az 7 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

YÖNETİM SICAK BAKIYOR

Kartal'ın senelik 3.4 milyon Euro ile en çok kazanan isimlerinin başında gelen Vida'nın bu ücretini karşılaşmakta oldukça zorlanan yönetim, teklifin resmi olarak önlerine gelmesi durumunda satışa onay vermesi bekleniyor.

DİĞER