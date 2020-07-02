02 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın neşteri vurdu! 3 oyuncu...

Sergen Yalçın neşteri vurdu! 3 oyuncu...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 Giriş Tarihi: 02.07.2020

Teknik Direktörü , takıma ilk neşteri vurmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda deneyimli çalıştırıcının 3 ismin üstünü çizdiği ifade edilirken, başkan ile de bu konuyu görüşeceği belirtildi.

'ta bu hafta önemli bir zirve yapılacak. Başkan ile teknik direktör bir araya gelerek transferi masaya yatıracak. Yalçın'ın bu görüşme için ekibiyle birlikte raporlarını hazırladığı ifade edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre kalmasını ve gitmesini istediği oyuncuları büyük ölçüde belirleyen deneyimli teknik adamın üstünü çizdiği ilk isimler Roco, Douglas ve Mirin. Atiba ve Gökhan'ın takımda tutulmasını isteyen Yalçın, takıma takviye noktasında Çebi ile fikir alışverişi yapacak.

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Alanyaspor'dan eski öğrencileri Junior Fernandes ve Welinton'ı listesine yazan Yalçın, kadrosunda görmek istediği diğer oyuncularla ilgili raporlarını da hazırlamış durumda. Bu isimlerin dışında transfer hedefi olarak belirlenen oyuncuların da ekonomik ve teknik incelemesi geniş kapsamlı toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Zirveden çıkacak sonucun ardından görüşmelerde bulunulan ve listede yer alan isimlerle temaslar hızlandırılacak.

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