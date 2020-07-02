02 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın transferde hedefi Jan Vertonghen!

Beşiktaş'a dev stoper! Premier Lig'den...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.07.2020

Cemil Usta Sezonu'nda son haftalara girilirken, Beşiktaş transfer çalışmalarına da başlamış durumda. Bu kapsamda siyah-beyazlılar savunma hattına 'den dev bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Kara 'ın hedefi Tottenham ile sözleşmesi bitecek . İşte detaylar...

Süper Lig'de bitime az bir süre kala ligin dev ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer hareketliliği iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Başarılı teknik adam ile yakaladığı çıkışı önümüzdeki sezonda da sürdürerek, şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen siyah-beyazlılar kadrosunu güçlendirmek için birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.

Transfer döneminin de yaklaşmasıyla özellikle savunma mevkine takviye yapabilmek için hamlede bulunan 'da yıldız bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Tottenham'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız savunmacısını gündemine aldığı öğrenildi.

33 yaşındaki 'in transferine teknik heyet olumlu rapor verdi. Yıldız oyuncunun transfer süreci, şartların ve maliyetlerin görüşülme aşamasında.

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JAN VERTONGHEN KİMDİR?

1.89 boyundaki 33 yaşındaki Belçikalı savunma oyuncusu, 2012-2013 sezonundan bu yana Tottenham forması giyiyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Jan Vertonghen, Tottenham formasıyla bu sezon 19'u , 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 26 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda 2 gol 1 de asistin altına imzasını attı. Tecrübeli savunma oyuncusu asıl mevkii olan stoperin yanısıra sol bekte de oynayabiliyor.

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