Beşiktaş'ın transferde hedefi Jan Vertonghen!

Cemil Usta Sezonu'nda son haftalara girilirken, Beşiktaş transfer çalışmalarına da başlamış durumda. Bu kapsamda siyah-beyazlılar savunma hattına Premier Lig'den dev bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Kara Kartal'ın hedefi Tottenham ile sözleşmesi bitecek Jan Vertonghen. İşte detaylar...

Süper Lig'de bitime az bir süre kala ligin dev ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer hareketliliği iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Başarılı teknik adam Sergen Yalçın ile yakaladığı çıkışı önümüzdeki sezonda da sürdürerek, şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen siyah-beyazlılar kadrosunu güçlendirmek için birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.

Transfer döneminin de yaklaşmasıyla özellikle savunma mevkine takviye yapabilmek için hamlede bulunan Kartal'da yıldız bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Tottenham'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız savunmacısını gündemine aldığı öğrenildi.

33 yaşındaki Jan Vertonghen'in transferine teknik heyet olumlu rapor verdi. Yıldız oyuncunun transfer süreci, şartların ve maliyetlerin görüşülme aşamasında.

JAN VERTONGHEN KİMDİR?

1.89 boyundaki 33 yaşındaki Belçikalı savunma oyuncusu, 2012-2013 sezonundan bu yana Tottenham forması giyiyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Jan Vertonghen, Tottenham formasıyla bu sezon 19'u Premier Lig, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 26 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda 2 gol 1 de asistin altına imzasını attı. Tecrübeli savunma oyuncusu asıl mevkii olan stoperin yanısıra sol bekte de oynayabiliyor.

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