02 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Emre Demir için teklifini yaptı

Beşiktaş genç oyuncu için teklif yaptı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 Giriş Tarihi: 02.07.2020

gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlarken, Siyah beyazlılar Hes Kablo 'un genç kanat oyuncusu Demir için resmi teklifte bulundu.

Gelecek sezon için kadro çalışmalarının startını veren , 'da forma giyen Demir için resmi teklifte bulundu. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın transfer raporu doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile 16 yaşındaki futbolcunun transferi için görüştü. Genç oyuncuyla ilgili yapılan ilk zirvede net sonuç çıkmazken, Beşiktaş'ın yapmış olduğu teklifin, Kayserispor yönetiminin Emre için belirledikleri bonservis ücretinin altında kaldığı öğrenilirdi.

Ancak Beşiktaş yönetiminin, bu hafta konuk olacağı Kayserispor müsabakası öncesi sarı-kırmızılı yetkililerle Emre Demir için ikinci bir görüşme yapacağı da öğrenildi.

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MENSAH İÇİN DE NABIZ YOKLANACAK
Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan bir diğer isim ise Bernard Mensah. Siyah-beyazlıların, Emre Demir'in yanı sıra Kaysersipor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için de sarı-kırmızılı takımla görüşeceği öğrenildi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da geçtiğimiz günlerde, hem Emre Demir hem de Mensah için yurt içi ve yurt dışından teklifler olduğunu söylemişti.

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