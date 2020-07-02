02 Temmuz 2020, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Serdar Sarıdağ: N'Sakala Beşiktaş'a hayırlı olsun

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Futbol Meydanı programında Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, siyah-beyazlıların Aytemiz Alanyaspor forması giyen Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala transferini bitirdiğini söyledi.
02.07.2020
ABONE OL

DİĞER
N'Sakala Beşiktaş'a hayırlı olsun "N'Sakala Beşiktaş'a hayırlı olsun" 02.07.2020
Canlı yayında açıkladı! İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler... Canlı yayında açıkladı! İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler... 30.06.2020
Beşiktaş 7 transfer yapacak Beşiktaş 7 transfer yapacak 30.06.2020
Ahmet Nur Çebi'den destek çağrısı Ahmet Nur Çebi'den destek çağrısı 30.06.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş'ın gençleri boş durmadı Beşiktaş'ın gençleri boş durmadı 29.06.2020
Burak Yılmaz şov sürüyor Burak Yılmaz şov sürüyor 29.06.2020
Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ta en golcü sezonu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ta en golcü sezonu 28.06.2020
Rakibin 10 kişi kalması işimizi kolaylaştırdı "Rakibin 10 kişi kalması işimizi kolaylaştırdı" 27.06.2020
Vida'nın pozisyonu kırmızı olmalıydı "Vida'nın pozisyonu kırmızı olmalıydı" 27.06.2020
Toroğlu'dan flaş kırmızı kart yorumu! Toroğlu'dan flaş kırmızı kart yorumu! 27.06.2020
Erman Toroğlu: Beşiktaş 5'te 5 yapar Erman Toroğlu: Beşiktaş 5'te 5 yapar 26.06.2020
Toroğlu'dan Avcı - Yalçın kıyası Toroğlu'dan Avcı - Yalçın kıyası 26.06.2020
Hakem Rıdvan Yılmaz'ın geri pasını görmedi "Hakem Rıdvan Yılmaz'ın geri pasını görmedi" 26.06.2020
Toroğlu'dan flaş kırmızı kart yorumu! Maç 15. dakikada bitti Toroğlu'dan flaş kırmızı kart yorumu! "Maç 15. dakikada bitti" 26.06.2020
Kartal evinde kazanmak istiyor Kartal evinde kazanmak istiyor 26.06.2020
Antwerp Larin'in peşinde Antwerp Larin'in peşinde 25.06.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gidiyor
Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Bedavaya geliyor...
Fatih Terim'den yeni sezon bombası! 3 isim birden...
Transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya
Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde kötü haber! Resmen açıkladı
Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! 6 yıldız birden...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör