Beşiktaş'ta kiralıklar dönüyor! Larin ve Mirin...
Gelecek sezon öncesi takımda yüksek maliyetli oyuncu tutmak istemeyen Beşiktaş'ta kiralık futbolcuların durumu merak konusu oldu. Siyah beyazlılar Cyle Larin ve Isimat Mirin konusunda henüz karar vermiş değil.
Gelecek sezonki transfer çalışmaları için ince eleyip sık dokuyacak olan Beşiktaş'ta sezon başında kiralık olarak gönderilen Cyle Larin ve Isimat Mirin, siyah-beyazlı kulübe dönmek için gün sayıyor. Fransa Ligue 1 ve Belçika Ligi'nin sona ermesiyle birlikte 2 futbolcu, Süper Lig'in bitmesini beklemeye başladı. Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse'a kiralık olarak giden ve bu sezon takımıyla 16 maça çıkıp 1 gol atan Isimat Mirin için Beşiktaş yönetimi net kararını vermiş değil.
10 GOL, 5 ASİST
Bu futbolcunun satış listesine konacağı öğrenilirken Z. Waregem'e giden ve 10 gol, 5 asistle oynayan Larin'in ise 2,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Z. Waregem opsiyonu kullanmak isterse Larin yeniden Belçika'ya dönecek, aksi bir durumda ise teklifler değerlendirilecek. (Yeni Asır)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı