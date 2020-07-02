02 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta kiralıklar dönüyor! Larin ve Mirin...

Beşiktaş'ta kiralıkların durumu belli oluyor!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 Giriş Tarihi: 02.07.2020

Gelecek sezon öncesi takımda yüksek maliyetli oyuncu tutmak istemeyen Beşiktaş'ta kiralık futbolcuların durumu merak konusu oldu. Siyah beyazlılar Cyle Larin ve konusunda henüz karar vermiş değil.

Gelecek sezonki transfer çalışmaları için ince eleyip sık dokuyacak olan Beşiktaş'ta sezon başında kiralık olarak gönderilen Cyle Larin ve , siyah-beyazlı kulübe dönmek için gün sayıyor. Fransa Ligue 1 ve Belçika Ligi'nin sona ermesiyle birlikte 2 futbolcu, Süper Lig'in bitmesini beklemeye başladı. Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse'a kiralık olarak giden ve bu sezon takımıyla 16 maça çıkıp 1 gol atan Isimat Mirin için Beşiktaş yönetimi net kararını vermiş değil.

Beşiktaş Emre Demir için teklifini yaptı

10 GOL, 5 ASİST

Bu futbolcunun satış listesine konacağı öğrenilirken Z. Waregem'e giden ve 10 gol, 5 asistle oynayan Larin'in ise 2,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Z. Waregem opsiyonu kullanmak isterse Larin yeniden Belçika'ya dönecek, aksi bir durumda ise teklifler değerlendirilecek. (Yeni Asır)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a dev stoper! Premier Lig'den... Beşiktaş'a dev stoper! Premier Lig'den...
Beşiktaş genç oyuncu için teklif yaptı! Beşiktaş genç oyuncu için teklif yaptı!
Sergen Yalçın neşteri vurdu! 3 oyuncu... Sergen Yalçın neşteri vurdu! 3 oyuncu...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör