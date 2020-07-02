Beşiktaş'ta kiralıklar dönüyor! Larin ve Mirin...

Gelecek sezon öncesi takımda yüksek maliyetli oyuncu tutmak istemeyen Beşiktaş'ta kiralık futbolcuların durumu merak konusu oldu. Siyah beyazlılar Cyle Larin ve Isimat Mirin konusunda henüz karar vermiş değil.

Gelecek sezonki transfer çalışmaları için ince eleyip sık dokuyacak olan Beşiktaş'ta sezon başında kiralık olarak gönderilen Cyle Larin ve Isimat Mirin, siyah-beyazlı kulübe dönmek için gün sayıyor. Fransa Ligue 1 ve Belçika Ligi'nin sona ermesiyle birlikte 2 futbolcu, Süper Lig'in bitmesini beklemeye başladı. Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse'a kiralık olarak giden ve bu sezon takımıyla 16 maça çıkıp 1 gol atan Isimat Mirin için Beşiktaş yönetimi net kararını vermiş değil.

10 GOL, 5 ASİST

Bu futbolcunun satış listesine konacağı öğrenilirken Z. Waregem'e giden ve 10 gol, 5 asistle oynayan Larin'in ise 2,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Z. Waregem opsiyonu kullanmak isterse Larin yeniden Belçika'ya dönecek, aksi bir durumda ise teklifler değerlendirilecek. (Yeni Asır)

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