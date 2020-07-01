Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu! İşte maç programı

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 32. ve 33. hafta müsabaka programını açıkladı. 33. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de oynanacak.

Süper Lig'de 32 ve 33'üncü hafta maçlarının programı açıklandı.



Ligin 33'üncü haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz Pazar günü oynanacak.



İki haftanın maç programı şöyle;



32. HAFTA



11 TEMMUZ CUMARTESİ:



21.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)



21.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)



12 TEMMUZ PAZAR:



18.30 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)



21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)



21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)



13 TEMMUZ PAZARTESİ:



18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)



21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)



33. HAFTA



17 TEMMUZ CUMA:



21.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)



18 TEMMUZ CUMARTESİ:



21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)



21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)



21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)



19 TEMMUZ PAZAR:



18.30 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)



18.30 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)



21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)



21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)



20 TEMMUZ PAZARTESİ:



21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

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