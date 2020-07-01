01 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın transferdeki önceliğini belirledi

Sergen Yalçın transferdeki önceliğini belirledi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

Beşiktaş Teknik Direktörü , yeni sezon politikasını belirledi. Buna göre tecrübeli çalıştırıcı, ilk olarak orta sahaya takviye yapılmasını talep etti.

Siyah-beyazlı yönetim, yeni sezonda orta sahada Atiba, Dorukhan, Necip ve Oğuzhan'ın yeterli olacağını düşünse de, farklı bir düşünceye sahip ve orta saha planlamasına ayrı bir önem veriyor.

DEĞİŞKEN PERFORMANS

Bu düşünce ise Oğuzhan'ın inişli çıkışlı bir performans göstermesi, Dorukhan'ın da sakatlıktan çıktıktan sonraki form tutma sürecinin belli olmaması, bu sezon Atiba'yla beraber çok iyi bir ikili olan ve takdir edilen bir performans ortaya koyan Elneny'nin mutlaka takımda tutulmasını isteyen Yalçın'ın, bunun gerçekleşmemesi halinde orta sahaya yapılmasını istediği öğrenildi.

NIKA NIKUA GELECEK

Ancak 'in Elneny'den para kazanma isteğinin bu transferinin gerçekleşme sürecini uzatacağı için siyah-beyazlıların yeni alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor. Bu arada yönetim Dinamo Tiflis'in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nika Ninua ve kulübü ile her konuda anlaşma sağladı. Ancak Sergen Yalçın'ın Nika alınsa bile, orta sahaya tecrübeli bir oyuncu takviyesini mutlaka istiyor.

(Fotomaç)

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