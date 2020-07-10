10 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül...

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Burak ve Gökhan...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 Giriş Tarihi: 10.07.2020

, 'in 32. haftasında oynanan maçında sakatlanan ve ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın 'in 31. haftasında Vodafone Park'ta ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldırında ağrı hissettiği için oyundan çıkan ile sağ dizine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen , bugün Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, yapılan görüntüleme neticesinde, Burak Yılmaz'ın baldır arka adalesinde (soleus) hafif-orta düzey zorlanma, Gökhan Gönül'ün sağ dizinde künt darbeye bağlı doku zedelenmesi tespit edilmiştir.

Burak Yılmaz ile Gökhan Gönül'ün tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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