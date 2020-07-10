10 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor mesaisi

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor mesaisi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.07.2020

, 'in 32. haftasında BtcTurk ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Ümraniye 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Ligde dün akşam sahasında 'yı 3-2 mağlup eden , sınavı için çalışmalarına sabah saatlerinde BJK 'nde yaptığı antrenmanla start verdi. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetimindeki idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, sahada ve salonda yapılan rejenerasyon çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile idmana başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

Usta yazardan sert sözler! haberin devamı



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