Manuel Fernandes'ten Beşiktaş'a mesaj

Krasnodar ile sözleşmesi sona eren Manuel Fernandes mesaj gönderdi. Portekizli futbolcu, Beşiktaş'ta 1 sene forma giyip, futbola öyle veda etmek istediğini söyledi.

Fernandes'in bu mesajı Sergen'e ulaştırıldı. Boateng'in Ljajic'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta bile kadroya giremediği ortamda Sergen'in Fernandes için, "daha iyisini bulamazsak neden olmasın" cevabı verdiği öğrenildi. Sergen'in Fernandes'i son 10-15 dakikalarda girip oyunun gidişatını değiştirecek oyuncu gibi düşündüğü ise gelen bilgiler arasında. Ama Fernandes kesinlikle Sergen'in birinci tercihi değil.

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