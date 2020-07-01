01 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Manuel Fernandes'ten Beşiktaş'a mesaj

Manuel Fernandes'ten Beşiktaş'a mesaj
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

 ile sözleşmesi sona eren mesaj gönderdi. Portekizli futbolcu, 'ta 1 sene forma giyip, futbola öyle veda etmek istediğini söyledi.

Fernandes'in bu mesajı Sergen'e ulaştırıldı. Boateng'in Ljajic'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta bile kadroya giremediği ortamda Sergen'in Fernandes için, "daha iyisini bulamazsak neden olmasın" cevabı verdiği öğrenildi. Sergen'in Fernandes'i son 10-15 dakikalarda girip oyunun gidişatını değiştirecek oyuncu gibi düşündüğü ise gelen bilgiler arasında. Ama Fernandes kesinlikle Sergen'in birinci tercihi değil.

Vida İtalya yolcusu haberin devamı

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