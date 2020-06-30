30 Haziran 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta hedef 15 puan

Beşiktaş'ta hedef 15 puan
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

'da alınan 3-0'lık galibiyetin ardından ilk 4 sıradaki takımların tamamının puan kaybetmesiyle gözünü üst sıralara diken 'ta, tek hedef 5 maçtan 15 puan çıkarmak.

Siyah- beyazlılar, bu haftaki maçıyla birlikte zorlu seriden en iyi şekilde çıkmayı hedefliyor. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada, sezonu en iyi şekilde bitirmek için hazırlıklarını sürdüren , ilk maçta yenilgisiyle hedeften sapmıştı. Ancak ve karşısında hata yapmayan ve bu hafta üst sıradakilerin puan kaybetmesiyle iddiası güçlenen 'ta tek hedef, kalan 5 maçta 15 puan toplamak.

ZORLU SERİ KAYSERİ'DE BAŞLIYOR

Hafta sonunda deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, ardından iç sahada ve sonrasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. 33. haftadaki F.Bahçe derbisi öncesinde bu 3 maçtan 9 puanla ayrılmak isteyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, tüm hesaplarını hedefine göre yapıyor. Ligin son haftasında ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, sezonu Şampiyonlar Ligi potasında bitirerek, önümüzdeki sezon iyi bir gelir elde etmenin hesapları içinde.

(Fotomaç)

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