Beşiktaş'ta hedef 15 puan

Konyaspor'da alınan 3-0'lık galibiyetin ardından ilk 4 sıradaki takımların tamamının puan kaybetmesiyle gözünü üst sıralara diken Beşiktaş'ta, tek hedef 5 maçtan 15 puan çıkarmak.

Siyah- beyazlılar, bu haftaki Kayseri maçıyla birlikte zorlu seriden en iyi şekilde çıkmayı hedefliyor. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada, sezonu en iyi şekilde bitirmek için hazırlıklarını sürdüren Kartal, ilk maçta Antalya yenilgisiyle hedeften sapmıştı. Ancak Denizli ve Konya karşısında hata yapmayan ve bu hafta üst sıradakilerin puan kaybetmesiyle iddiası güçlenen Beşiktaş'ta tek hedef, kalan 5 maçta 15 puan toplamak.

ZORLU SERİ KAYSERİ'DE BAŞLIYOR

Hafta sonunda Kayserispor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, ardından iç sahada Kasımpaşa ve sonrasında deplasmanda Malatya ile karşı karşıya gelecek. 33. haftadaki F.Bahçe derbisi öncesinde bu 3 maçtan 9 puanla ayrılmak isteyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, tüm hesaplarını Şampiyonlar Ligi hedefine göre yapıyor. Ligin son haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, sezonu Şampiyonlar Ligi potasında bitirerek, önümüzdeki sezon iyi bir gelir elde etmenin hesapları içinde.

(Fotomaç)

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