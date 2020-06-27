27 Haziran 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Ersin'e tam not

Ersin'e tam not
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

Loris Karius'un ayrılığı sonrası kaleye geçen genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Konyaspor maçındaki performansıyla tam not aldı.

Antalya maçında 2, Denizli maçında da 1 gol yemesine rağmen teknik direktör tarafından dün akşam da ilk 11'de sahaya sürülen 19 yaşındaki file bekçisi; Konyaspor karşılaşmasında yaptığı kurtarışlarla alkış aldı. Ersin'le ilgili siyah-beyazlı taraflar da genç kaleciye destek vermeyi sürdürüyor. "Genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun performansını nasıl buldunuz?" anketine katılan taraftarların %80'i genç kaleciyi beğendiğini ifade ederken, %7'si beğenmediğini, %13'ü ise kararsız olduğunu ifade etti.

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