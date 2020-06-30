30 Haziran 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Elia için yeni rakip

Elia için yeni rakip
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

 ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 'ın listesindeki 'ya ülkesi 'dan talip çıktı. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon sonunda Başakşehir'den ayrılacağını açıklarken, Hollanda basını, Elia'nın bu sözlerinin ardından Twente'nin için çalışmalara başladığını duyurdu.

ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 'ın listesindeki 'ya ülkesi 'dan talip çıktı. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon sonunda Başakşehir'den ayrılacağını açıklarken, Hollanda basını, Elia'nın bu sözlerinin ardından Twente'nin için çalışmalara başladığını duyurdu. Twente'nin Elia'ya teklifini ilettiği belirtilirken; tecrübeli futbolcudan 'Sözleşmem bitince teklifleri dinleyeceğim' yanıtını aldığı ortaya çıktı.

Eto'o Beşiktaş'tan sözleşme bekliyor! haberin devamı

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