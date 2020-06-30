Beşiktaş'a Elia için yeni rakip

Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Beşiktaş'ın listesindeki Elia'ya ülkesi Hollanda'dan talip çıktı. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon sonunda Başakşehir'den ayrılacağını açıklarken, Hollanda basını, Elia'nın bu sözlerinin ardından Twente'nin transfer için çalışmalara başladığını duyurdu.

Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Beşiktaş'ın listesindeki Elia'ya ülkesi Hollanda'dan talip çıktı. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon sonunda Başakşehir'den ayrılacağını açıklarken, Hollanda basını, Elia'nın bu sözlerinin ardından Twente'nin transfer için çalışmalara başladığını duyurdu. Twente'nin Elia'ya teklifini ilettiği belirtilirken; tecrübeli futbolcudan 'Sözleşmem bitince teklifleri dinleyeceğim' yanıtını aldığı ortaya çıktı.

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