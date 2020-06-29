Vida'da indirim var teklif yok

Gelecek sezon takım bütçesini 35 milyon Euro'ya çekmeyi hedefleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vida için teklifleri değerlendirme kararı aldı. Yılda 3.5 milyon Euro kazanan 31 yaşındaki stoperin bonservisi 4 milyon Euro olarak belirlendi.

Siyah-beyazlılar, İtalya'dan iki kulübün yanı sıra Fransa'dan Marsilya'nın ilgilendiği Vida'yı satarak hem maliyetinden kurtulmayı hem de para kazanmayı planlıyor. Teklifler olmasına rağmen bu rakamı veren kulüp ise çıkmadı.

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