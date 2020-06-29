29 Haziran 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Vida'da indirim var teklif yok

Vida'da indirim var teklif yok
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.06.2020

Gelecek sezon takım bütçesini 35 milyon Euro'ya çekmeyi hedefleyen Başkanı , için teklifleri değerlendirme kararı aldı. Yılda 3.5 milyon Euro kazanan 31 yaşındaki stoperin bonservisi 4 milyon Euro olarak belirlendi.

Siyah-beyazlılar, 'dan iki kulübün yanı sıra 'dan Marsilya'nın ilgilendiği 'yı satarak hem maliyetinden kurtulmayı hem de para kazanmayı planlıyor. Teklifler olmasına rağmen bu rakamı veren kulüp ise çıkmadı.

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