Beşiktaş Kerim Alıcı'nın transferini bitiriyor
Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Altınordu forması giyen Kerim Alıcı'nın transferini bitirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlılarda transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, hafta içi İzmir'e giderek 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Altınordulu yöneticilerle masaya oturacak.
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı'nın Beşiktaş'a transferinin hafta içinde netlik kazanması bekleniyor. Uzun süredir Kerim'i takip eden siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde genç savunmacının işini bitirmek için atağa kalkacağı belirtildi. Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın hafta içinde İzmir'e gelerek Kerim transferi için Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la masaya oturacağı bildirildi.
Fenerbahçe'den Westerlo'ya kiralanan Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi olan 23 yaşındaki Kerim, 1'inci Lig'de toplam 83 maçta 3 gol kaydetti. Futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Altınordu, bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki satışından da pay talep edecek. Kerim'in ikizi Barış, 2018'de Berke Özer'le birlikte Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
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