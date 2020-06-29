29 Haziran 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Diaby Beşiktaş'ta kalıyor

Diaby kalıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.06.2020

Performansını yükselten Diaby'ye yeni kontrat şansı doğdu. 'in son iki haftasında Denizlispor ve filelerini havalandıran Diaby, forması giydiği Nisan 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında gol atmayı başardı.

Yükselen formunun Malili oyuncunun bir sezon daha kiralanmasının önünün açıldığı bildirildi. Teknik direktör 'ın bonservisinin alınmasını istemediği 29 yaşındaki futbolcunun, kulübü 'la görüşerek 'a yardımcı olacağı gelen bilgiler arasında. Sporitng'in 3 milyon euro'ya vermeye hazır olduğu Diaby, 2 milyon euro'ya alınmaya çalışılacak. Öte yandan Diaby'nin, Sergen Yalçın'a gelecek sezon kalırsa daha iyi olacağının sözünü verdiği dile getirildi.

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