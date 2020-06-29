Diaby Beşiktaş'ta kalıyor

Performansını yükselten Diaby'ye yeni kontrat şansı doğdu. Süper Lig'in son iki haftasında Denizlispor ve Konyaspor filelerini havalandıran Diaby, Club Brugge forması giydiği Nisan 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında gol atmayı başardı.

Yükselen formunun Malili oyuncunun bir sezon daha kiralanmasının önünün açıldığı bildirildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bonservisinin alınmasını istemediği 29 yaşındaki futbolcunun, kulübü Sporting Lizbon'la görüşerek Beşiktaş'a yardımcı olacağı gelen bilgiler arasında. Sporitng'in 3 milyon euro'ya vermeye hazır olduğu Diaby, 2 milyon euro'ya alınmaya çalışılacak. Öte yandan Diaby'nin, Sergen Yalçın'a gelecek sezon kalırsa daha iyi olacağının sözünü verdiği dile getirildi.

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