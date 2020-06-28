28 Haziran 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan transfer bombası! 2 yıldız birden...

Kartal'dan transfer bombası! 2 yıldız birden...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , hamlelerine devam ediyor. Kadrosuna katviye yapmak için kolları sıvayan , HES Kablo ’dan Bernard Mensah ve Burnley’den ’ı listesine aldı.

ile yakaladığı pozitif havayı yeni sezonda da devam ettirerek taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşatmak isteyen 'ta, kaleci Loris Karius'un ardından kaleci arayışları sürüyor.

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Alman kaleci Karius'un ardından arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

'ın Mensah girişimleri sürüyor. 'un küme düşme hattında olması nedeniyle Mensah transferi için mecburen sezon sonunu bekleyecek olan yönetim, ligin bitmesinin ardından sarı kırmızılı kulüple bonservis pazarlığı yapacağı öğrenildi.

Diğer yandan Karius'un ardından arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, ile görüşmelerini sürdürüyor. 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği İngiliz file bekçisinden yanıt bekliyor. Bu sezon 3 maçta forma şansı bulduğu Burnley ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki kalecinin transferine kesin gözüyle bakılıyor.

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