Beşiktaş'tan transfer bombası! 2 yıldız birden...

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hamlelerine devam ediyor. Kadrosuna katviye yapmak için kolları sıvayan Kartal, HES Kablo Kayserispor’dan Bernard Mensah ve Burnley’den Joe Hart’ı listesine aldı.

Sergen Yalçın ile yakaladığı pozitif havayı yeni sezonda da devam ettirerek taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşatmak isteyen Beşiktaş'ta, kaleci Loris Karius'un ardından kaleci arayışları sürüyor.

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Alman kaleci Karius'un ardından arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Kartal'ın Mensah girişimleri sürüyor. Kayserispor'un küme düşme hattında olması nedeniyle Mensah transferi için mecburen sezon sonunu bekleyecek olan yönetim, ligin bitmesinin ardından sarı kırmızılı kulüple bonservis pazarlığı yapacağı öğrenildi.

Diğer yandan Karius'un ardından arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, Joe Hart ile görüşmelerini sürdürüyor. 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği İngiliz file bekçisinden yanıt bekliyor. Bu sezon 3 maçta forma şansı bulduğu Burnley ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki kalecinin transferine kesin gözüyle bakılıyor.

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