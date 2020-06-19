19 Haziran 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Denizlispor'a konuk oluyor

Beşiktaş Denizlispor'a konuk oluyor
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 Giriş Tarihi: 19.06.2020

'in 28. haftasında , 20 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de 'un konuğu olacak. Siyah-beyazlılarda 7 oyuncu ceza sınırında bulunurken, cezası biten karşılaşmada oynayabilecek.

, 'in 28. haftasında yarın 'a konuk olacak.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem yönetecek.

Siyah-beyazlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen ligin 27. haftasında konuk ettiği Fraport TAV 'a 2-1 mağlup oldu. Ligde 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Geçen hafta Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor ise 8 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyet ve 31 puanla 11. sırada bulunuyor.

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7 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta 7 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

, , Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve , yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde 29. haftada İttifak Holding Konyaspor karşısında görev yapamayacak.

Burak Yılmaz oynayabilecek

Siyah-beyazlı ekipte cezası biten , Yukatel Denizlispor karşısında görev alabilecek.

ile oynanan derbi maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Burak, geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında forma giyememişti.

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Vida sakat

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Domagoj Vida'nın yarınki karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Vida'nın sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edilmişti.


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