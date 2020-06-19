Beşiktaş Denizlispor'a konuk oluyor
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, 20 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Yukatel Denizlispor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlılarda 7 oyuncu ceza sınırında bulunurken, cezası biten Burak Yılmaz karşılaşmada oynayabilecek.
Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.
Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Siyah-beyazlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen ligin 27. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Ligde 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puanla beşinci sırada yer alıyor.
Geçen hafta Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor ise 8 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyet ve 31 puanla 11. sırada bulunuyor.
7 oyuncu sınırda
Beşiktaş'ta 7 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve Jeremain Lens, yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde 29. haftada İttifak Holding Konyaspor karşısında görev yapamayacak.
Burak Yılmaz oynayabilecek
Siyah-beyazlı ekipte cezası biten Burak Yılmaz, Yukatel Denizlispor karşısında görev alabilecek.
Galatasaray ile oynanan derbi maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Burak, geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında forma giyememişti.
Vida sakat
Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Domagoj Vida'nın yarınki karşılaşmada görev alması beklenmiyor.
Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Vida'nın sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edilmişti.
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