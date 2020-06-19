Dorukhan korkuttu

Beşiktaş'a sakatlıktan dönen genç yıldız Dorukhan Toköz'den üzücü bir haber geldi.

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Beşiktaş'a sakatlıktan dönen genç yıldız Dorukhan Toköz'den üzücü bir haber geldi. 7 aylık sakatlık sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan Dorukhan, Antalya maçında oynamamıştı. 24 yaşındaki oyuncunun sakatlık yaşadığı bölgede ağrılarının arttığı ve bu hafta da riske edilmeyeceği belirtildi.