19 Haziran 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Dorukhan korkuttu

Dorukhan korkuttu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.06.2020

Beşiktaş'a sakatlıktan dönen genç yıldız Dorukhan Toköz'den üzücü bir haber geldi.

Beşiktaş'a sakatlıktan dönen genç yıldız Dorukhan Toköz'den üzücü bir haber geldi. 7 aylık sakatlık sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan Dorukhan, Antalya maçında oynamamıştı. 24 yaşındaki oyuncunun sakatlık yaşadığı bölgede ağrılarının arttığı ve bu hafta da riske edilmeyeceği belirtildi.
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