29 Haziran 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başakşehirli Eljaro Elia'ya talip oldu!

Beşiktaş Başakşehirli oyuncuyu istiyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.06.2020

, ile sözleşmesi bitecek 'yı listesine aldı. Elia'yı ayrıca Twente, ve Atletico Talleres de istiyor. İşte detaylar...

Gelecek sezonun kadro planlaması için var gücüyle çalışmalarına başlayan 'tan sürpriz bir hamle geldi.

Fotomaç'ın dış basından derlediği haberde; 'yı isteyen takımların arasında Twente'nin de olduğunu duyururken, Beşiktaş ve 'un da oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

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"SEZON SONU DÜŞÜNECEK"

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Başakşehir, Elia'yı kesinlikle bırakmak istemiyor. Hatta ocak ayında Arjantin kulübü Talleres oyuncuya talip oldu ancak İstanbul kulübü, oyuncunun ayrılığına asla izin vermeyeceğini belirtti.

Öte yandan Elia'nin transferini sezonun sona ermesiyle beraber düşüneceği ve bir seçim yapacağı aktarıldı.

Eljaro Elia bu sezon formasıyla 24 maça çıkarken 1 gol 2 asist üretti ve 1486 dakika sahada kaldı.

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