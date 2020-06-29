Beşiktaş Başakşehirli Eljaro Elia'ya talip oldu!
Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile sözleşmesi bitecek Eljaro Elia'yı transfer listesine aldı. Elia'yı ayrıca Twente, Sivasspor ve Atletico Talleres de istiyor. İşte detaylar...
Gelecek sezonun kadro planlaması için var gücüyle çalışmalarına başlayan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.
Fotomaç'ın dış basından derlediği haberde; Eljaro Elia'yı isteyen takımların arasında Twente'nin de olduğunu duyururken, Beşiktaş ve Sivasspor'un da oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.
"SEZON SONU DÜŞÜNECEK"
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Başakşehir, Elia'yı kesinlikle bırakmak istemiyor. Hatta ocak ayında Arjantin kulübü Talleres oyuncuya talip oldu ancak İstanbul kulübü, oyuncunun ayrılığına asla izin vermeyeceğini belirtti.
Öte yandan Elia'nin transferini sezonun sona ermesiyle beraber düşüneceği ve bir seçim yapacağı aktarıldı.
Eljaro Elia bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla 24 maça çıkarken 1 gol 2 asist üretti ve 1486 dakika sahada kaldı.
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