29 Haziran 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Eto'o Beşiktaş'tan sözleşme bekliyor!

Eto'o Beşiktaş'tan sözleşme bekliyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.06.2020

Yeni sezon öncesi genç isimlere yönelen , için Gabonlu 'o Beh Nguema'yı denemeye almıştı. Genç oyuncu her şeyin yolunda gittiğini ve sözleşme beklediğini söyledi. İşte detaylar...

, takımına genç bir yeteneği katmaya hazırlanıyor. Gabonlu futbolcu 'o Beh Nguema, siyah beyazlılar için forma giyecek.

Fotomaç'ın haberine göre; Genç futbolcu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İşler istediğim gibi gitti. Geleceğim hakkında ümitliyim ve sakinim. Bu iyi bir durum. 19 yaşın altındakiler ve profesyoneller arasında çok büyük farklar var.

Rezerv takım ile diğer kategoriler dahil olmak üzere 4 hoca tarafından denemeye tabi tutuldum. Antrenmanlarımız inanılmaz yoğunlukta geçiyor. Oyun içerisinde fazlasıyla teknik bilgi var ve çok canlı. 90 dakika uyanık olmamız lazım. Bu sebeple dış etmenlerle ilgilenmemeliyiz. Bireysel çalışmaların ardından genç takımlara katılmaya ikna oldum. Teknik ekibin ve kulüp yöneticilerinin benimle ilgili vereceği kararı bekliyorum."

Beşiktaş Başakşehirli oyuncuyu istiyor! haberin devamı

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