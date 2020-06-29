Eto'o Beşiktaş'tan sözleşme bekliyor!

Yeni sezon öncesi genç isimlere yönelen Beşiktaş, U19 için Gabonlu Jorel Eto'o Beh Nguema'yı denemeye almıştı. Genç oyuncu her şeyin yolunda gittiğini ve sözleşme beklediğini söyledi. İşte detaylar...

Beşiktaş, U19 takımına genç bir yeteneği katmaya hazırlanıyor. Gabonlu futbolcu Jorel Eto'o Beh Nguema, siyah beyazlılar için forma giyecek.

Fotomaç'ın haberine göre; Genç futbolcu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İşler istediğim gibi gitti. Geleceğim hakkında ümitliyim ve sakinim. Bu iyi bir durum. 19 yaşın altındakiler ve profesyoneller arasında çok büyük farklar var.

Rezerv takım ile diğer kategoriler dahil olmak üzere 4 hoca tarafından denemeye tabi tutuldum. Antrenmanlarımız inanılmaz yoğunlukta geçiyor. Oyun içerisinde fazlasıyla teknik bilgi var ve çok canlı. 90 dakika uyanık olmamız lazım. Bu sebeple dış etmenlerle ilgilenmemeliyiz. Bireysel çalışmaların ardından genç takımlara katılmaya ikna oldum. Teknik ekibin ve kulüp yöneticilerinin benimle ilgili vereceği kararı bekliyorum."

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