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Kasımpaşalı Haris Hajradinovic itiraf etti! "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum"

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun son haftalarına girerken, transfer spekülasyonları da artmış durumda. Özellikle dört büyükler özelinde birçok transfer söylentisi çıkarken, kariyerini Kasımpaşa'da sürdüren Haris Hajradinovic'ten Beşiktaş itirafı geldi. Boşnak oyuncu siyah-beyazlı takımda oynamak istediğini söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.06.2020 18:00 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 18:01
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Kasımpaşalı Haris Hajradinovic itiraf etti! Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

Süper Lig'de sezonun bitimine az bir süre kala gelecek sezon çalışmalarına hız veren kulüpler çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle ligin 4 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isimle temaslarını sıklaştırırken, bu kez Süper Lig'de forma giyen bir isimden flaş bir itiraf geldi.

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Kasımpaşalı Haris Hajradinovic itiraf etti! Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

Ligde an itibarıyla topladığı 32 puanla 11. sırada yer alan Kasımpaşa'nın Bosnalı oyuncusu Haris Hajradinovic, ülkesinin basınına verdiği bir röportajda flaş açıklamalarda bulundu.

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Kasımpaşalı Haris Hajradinovic itiraf etti! Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki oyuncu, formasını giymek istediği ekibi de açıkladı.

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Kasımpaşalı Haris Hajradinovic itiraf etti! Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

İşte Hajradinovic'in röportajından öne çıkanlar...

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Kasımpaşalı Haris Hajradinovic itiraf etti! Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

-Kasımpaşa futbolcusu bize corona virüsü pandemisinin neden olduğu ara sırasında bireysel ve takım düzeyinde antrenmanların nasıl düzenlendiğini anlattı.

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