28 Haziran 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Diaby sınıfı geçti

Diaby sınıfı geçti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

'ta kiralık olarak oynayan ve sezon başından bu yana en fazla eleştirilen isimlerden olan Abdoulay Diaby, Denizlispor ve karşılaşmalarında fileleri havalandırırken, oynadığı futbolla alkış aldı.

Sezon sonunda 'taki kiralık sözleşmesi sona erecek olan Diaby için Teknik Direktör 'la görüşme yapacak olan Beşiktaş Yönetimi, bu futbolcu hakkındaki rapor doğrultusunda harekete geçecek. Beşiktaş Yönetimi'nin yeni sezonda Diaby için ayırdığı bütçenin en fazla 750 bin euro olduğu öğrenildi.

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