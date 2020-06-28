Diaby sınıfı geçti

Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan ve sezon başından bu yana en fazla eleştirilen isimlerden olan Abdoulay Diaby, Denizlispor ve Konyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandırırken, oynadığı futbolla alkış aldı.

Sezon sonunda Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesi sona erecek olan Diaby için Teknik Direktör Sergen Yalçın'la görüşme yapacak olan Beşiktaş Yönetimi, bu futbolcu hakkındaki rapor doğrultusunda harekete geçecek. Beşiktaş Yönetimi'nin yeni sezonda Diaby için ayırdığı bütçenin en fazla 750 bin euro olduğu öğrenildi.

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