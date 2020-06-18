18 Haziran 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Atiba’dan utanın

Atiba’dan utanın
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.06.2020

Sergen Yalçın'ın, Gökhan ve Caner'den daha fazla takımda kalmasını istediği Atiba son maçında bir kez daha şov yaptı.

Sergen Yalçın'ın, Gökhan ve Caner'den daha fazla takımda kalmasını istediği Atiba son maçında bir kez daha şov yaptı. Kanadalı oyuncu, bu hafta Süper Lig'de rakiplerine en fazla çalım atan (7), rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (10) ve hücum bölgesinde en fazla pas yapan (36) oyuncu oldu. Teknik patron Yalçın, maç görüntülerini izlettirdiği analiz toplantısında Atiba'nın istatistikleri üzerinde dururken, "Bu rakamlara bakın ve utanın" diyerek tepki gösterdi.

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