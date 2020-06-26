26 Haziran 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Tyler Boyd cezalı duruma düştü! Kayserispor maçında...

Tyler Boyd cezalı duruma düştü!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.06.2020

29. hafta karşılaşmasında Konyaspor'u ağırlayan , sahasında 3-0 galip geldi. 70. dakika oyuna giren , 87. dakikada sarı kart görerek Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

'in 29. haftasında ile Konyaspor karşılaştı. Karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip , Diaby ve Lens'in attığı gollerle 3-0 kazandı.

Kara Kartal'da oyuna sonradan giren , 87. dakikada sarı kart görerek Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Atiba 2. kez dalya dedi haberin devamı

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