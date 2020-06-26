26 Haziran 2020, Cuma
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Beşiktaş'ta Tyler Boyd cezalı duruma düştü! Kayserispor maçında...
29. hafta karşılaşmasında Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, sahasında 3-0 galip geldi. 70. dakika oyuna giren Tyler Boyd, 87. dakikada sarı kart görerek Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşılaştı. Karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip Burak Yılmaz, Diaby ve Lens'in attığı gollerle 3-0 kazandı.
Kara Kartal'da oyuna sonradan giren Tyler Boyd, 87. dakikada sarı kart görerek Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
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