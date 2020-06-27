Lens bu kez boş geçmedi

Jeremain Lens, Beşiktaş'ın Konyaspor karşısında aldığı galibiyette büyük pay sahibi oldu. Hollandalı futbolcu Hadziahmetovic'e kırmızı kart gördürürken, takımının 3. golünü de atan isim oldu.

Çoğu zaman eleştirilerin odağında kalan Kartal'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens de dünkü zaferde rol alan isimlerdendi. Tecrübeli futbolcu, aldığı darbe nedeniyle Hadziahmetovic'e kırmızı kart gördürürken, skora katkı sağlamayı da bildi. Kara Kartal'ın 3. golüne imza atan siyah-beyazlı futbolcu, bu sezonki 2. kez gol sevinci yaşadı. Konya maçı öncesi sakatlık yaşadığı belirtilen Lens, sürpriz şekilde dün 11'de başladı;

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