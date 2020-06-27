27 Haziran 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Lens bu kez boş geçmedi

Lens bu kez boş geçmedi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.06.2020

, 'ın Konyaspor karşısında aldığı galibiyette büyük pay sahibi oldu. Hollandalı futbolcu Hadziahmetovic'e kırmızı kart gördürürken, takımının 3. golünü de atan isim oldu.

Çoğu zaman eleştirilerin odağında kalan Kartal'ın Hollandalı futbolcusu de dünkü zaferde rol alan isimlerdendi. Tecrübeli futbolcu, aldığı darbe nedeniyle Hadziahmetovic'e kırmızı kart gördürürken, skora katkı sağlamayı da bildi. Kara Kartal'ın 3. golüne imza atan siyah-beyazlı futbolcu, bu sezonki 2. kez gol sevinci yaşadı. Konya maçı öncesi sakatlık yaşadığı belirtilen Lens, sürpriz şekilde dün 11'de başladı;

Kartal Burak Yılmaz'la uçtu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal Burak Yılmaz'la uçtu! Kartal Burak Yılmaz'la uçtu!
Geceye damga vurdu! 'Yılmaz' savaşçı Geceye damga vurdu! 'Yılmaz' savaşçı
Erman Toroğlu'dan flaş kırmızı kart yorumu! Erman Toroğlu'dan flaş kırmızı kart yorumu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör