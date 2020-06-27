Geceye damga vurdu! 'Yılmaz' savaşçı

34 yaşındaki santrfor, 3 gole de direkt etki etti. Önce muhteşem bir golle Kartal’ı öne geçiren Kral, ayrıca Diaby ve Lens’in gollerinde asist yaptı. Zaferin mimarı oldu.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Konyaspor'u bozguna uğratırken, 'Kral' golcüsü Burak Yılmaz maça damga vuran isimdi. İlk düdükten itibaren golü koklayan 34 yaşındaki futbolcu, 40. dakikada şapka çıkartılacak bir golle gözlerin pasını sildi. Ceza sahası dışı sol çaprazından buluştuğu topu sürdükten sonra harika bir vuruşla Beşiktaş'ı öne geçirdi. Burak'ın resitali golden sonra da devam etti. 45'te Diaby'nin attığı golle takım arkadaşıyla verkaçlar yapan siyah-beyazlı futbolcu, çok klas bir topuk pasıyla Diaby'yi pozisyona sokup golün hazırlayıcısı oldu.

2 HAFTADA 6 GOLE KATKI SAĞLADI

Dakikalar 72'yi gösterirken Kral yine sahneye çıktı ve bu kez de Lens'in attığı golün pasını verdi. Mücadeleyi 1 gol, 2 asistle tamamlayan Burak maçın adamı oldu. Bu sezon Süper Lig'de 22. maçına çıkan yıldız forvet, 13. kez gol sevinci yaşarken, asist sayısını da 7'ye yükseltti. Geçen haftaki Denizlispor galibiyetinde de 1 gol, 2 asist yapan Burak, böylece sadece son 2 haftada tam 6 gole direkt etti. Siyah-beyazlı futbolcu, maç sonrası yaptığı açıklamada kalan maçlarda tüm puanları almak istediklerini belirtip, "Performasımız yükseliyor. Böyle devam etmek istiyoruz" dedi.

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