Geceye damga vurdu! 'Yılmaz' savaşçı
34 yaşındaki santrfor, 3 gole de direkt etki etti. Önce muhteşem bir golle Kartal’ı öne geçiren Kral, ayrıca Diaby ve Lens’in gollerinde asist yaptı. Zaferin mimarı oldu.
Beşiktaş, Vodafone Park'ta Konyaspor'u bozguna uğratırken, 'Kral' golcüsü Burak Yılmaz maça damga vuran isimdi. İlk düdükten itibaren golü koklayan 34 yaşındaki futbolcu, 40. dakikada şapka çıkartılacak bir golle gözlerin pasını sildi. Ceza sahası dışı sol çaprazından buluştuğu topu sürdükten sonra harika bir vuruşla Beşiktaş'ı öne geçirdi. Burak'ın resitali golden sonra da devam etti. 45'te Diaby'nin attığı golle takım arkadaşıyla verkaçlar yapan siyah-beyazlı futbolcu, çok klas bir topuk pasıyla Diaby'yi pozisyona sokup golün hazırlayıcısı oldu.
2 HAFTADA 6 GOLE KATKI SAĞLADI
Dakikalar 72'yi gösterirken Kral yine sahneye çıktı ve bu kez de Lens'in attığı golün pasını verdi. Mücadeleyi 1 gol, 2 asistle tamamlayan Burak maçın adamı oldu. Bu sezon Süper Lig'de 22. maçına çıkan yıldız forvet, 13. kez gol sevinci yaşarken, asist sayısını da 7'ye yükseltti. Geçen haftaki Denizlispor galibiyetinde de 1 gol, 2 asist yapan Burak, böylece sadece son 2 haftada tam 6 gole direkt etti. Siyah-beyazlı futbolcu, maç sonrası yaptığı açıklamada kalan maçlarda tüm puanları almak istediklerini belirtip, "Performasımız yükseliyor. Böyle devam etmek istiyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı